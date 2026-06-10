Una estatua de Buda vendida por 2.68 millones y ‘La gran ola de Kanagawa’ 1.64 millones

París – Una monumental estatua en bronce dorado de un Buda de la dinastía china Ming del siglo XV fue subastada este miércoles en París por 2.68 millones de euros, mientras que un ejemplar de la emblemática estampa ‘La gran ola de Kanagawa’, del japonés Katsushika Hokusai, alcanzó los 1.64 millones.

Según informó Christie’s, otras dos de las principales obras subastadas en la colección ‘Arte de Asia’ fueron un jarrón en porcelana china del siglo XV con esmalte verde jade por 838,200 euros y un ejemplar de la estampa ‘Sanka hakuu’ (‘La tormenta bajo la cumbre de la montaña’) por 304,800 euros.

La estatua del Buda, de un maestro de la línea Karmapa, tiene una altura de 1.25 metros y perteneció a la Colección del Conde Damien de Martel (1878–1940). Su último propietario la adquirió en 1984.

El objeto superó con creces las expectativas de venta, pues estaba tasado entre 800,000 y 1.2 millones de euros.

El ejemplar de la emblemática estampa ‘La gran ola de Kanagawa’, del siglo XIX, era el artículo más célebre puesto a la venta y también superó las expectativas, ya que estaba valorado entre 600,000 y 800,000 euros.

Entre sus antiguos propietarios figuran el coleccionista belga Van den Broeck; el marchante Felix Tikotin, cuyo sello permanece visible; el compositor Edmond Michotte y los artistas Adolphe Wansart y Georges Baltus.

Para el especialista neerlandés Matthi Forrer, responsable de las colecciones japonesas del Museo Nacional de Etnología de Leiden (Países Bajos), ‘La gran ola de Kanagawa’ «es, dos siglos después de su creación, la obra de arte más emblemática del mundo y probablemente seguirá siéndolo durante mucho tiempo».

Ejemplares de la icónica imagen forman parte de las colecciones de instituciones como el Museo Británico, la Biblioteca Nacional de Francia y el Metropolitan de Nueva York.

Pero la influencia de la estampa trascendió el ámbito artístico desde finales del siglo XIX: Claude Monet conservó una copia en su residencia de Giverny, mientras que Claude Debussy posó ante ella poco antes de componer ‘La Mer’.

Asimismo, la imagen ha inspirado campañas publicitarias y colecciones de firmas de lujo como Dior y Gucci, además de convertirse en símbolo contemporáneo de los desafíos medioambientales ligados al océano. EFE