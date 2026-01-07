Una docena de pacientes psiquiátricos en proceso de judicialización permanecen internos

Tegucigalpa – Por falta de coordinación judicial, una docena de pacientes psiquiátricos en proceso de judicialización permanecen desde varios meses, e incluso años, en los hospitales Mario Mendoza y Santa Rosita, aunque ya no requieran atención médica.

Estas 12 personas representan el 45 % de los pacientes internados en el hospital Mario Mendoza, indicó su subdirector, Aarón Rodríguez.

“Ese ha sido un eterno problema durante años en las instituciones de salud mental y no solo en nuestro hospital Mario Mendoza, también en el Santa Rosita de que hay pacientes en proceso de judicialización que están durante mucho tiempo por la condición judicial en la que tal vez ya ha evolucionado adecuadamente en el corto tiempo de su condición psiquiátrica de base”, dijo.

Rodríguez añadió que aunque a esos pacientes ya se les puede dar el alta, pero ante la falta de resoluciones judiciales, tienen que permanecer en la institución sanitaria y no se les puede dar el alta. VC