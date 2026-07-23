Una docena de diputados que no asistieron a sesión les deducirán el salario, anuncia secretario Carlos Ledezma



Tegucigalpa- El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, anunció la deducción de un día de salario a al menos 12 diputados propietarios y suplentes de los partidos Nacional, Liberal y Libertad y Refundación (Libre), que no estaban presentes en sus curules en la sesión parlamentaria de este jueves 23 de julio y que tampoco justificaron su ausencia.



«No solamente se le va a deducir el salario al propietario, sino que al suplente también, porque si no está el propietario tiene que estar el suplente y viceversa», explicó Ledezma.



En el listado de legisladores ausentes están, por Libre: Rafael Sarmiento, Óscar Montoya y Dunia Jiménez. El secretario del Legislativo observó que la diputada de ese partido Scherly Arriaga sigue incapacitada.



«Por el Partido Liberal tenemos a Ricardo Elencoff, Fani Santos, Marco Rodríguez, Sandra Coleman y Leonor Guerra», enumeró Ledezma.



El listado también incluye a los diputados nacionalistas Sara Zavala, Daisy Andonie y Adrián Martínez. Los parlamentarios Mario Pérez y Alberto Chedrani sí enviaron justificación para ausentarse este jueves, informó el secretario Ledezma.



La deducción salarial se enmarca en que hace varios meses el nuevo Congreso Nacional reformó algunos artículos de la Ley Orgánica con miras a modernizar la gestión de los recursos públicos y fortalecer la cuenta única del Estado.



Entre estas reformas están la eliminación de la Comisión Permanente, la reducción de los recesos legislativos y la aplicación de deducciones salariales por inasistencia o desorden.



Los recursos deducidos son entregados a escuelas o centros de salud a fin de vincular la responsabilidad parlamentaria con un impacto social concreto. IR