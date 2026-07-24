Una corte extiende tres días la protección para haitianos en EEUU que Trump pide revocar

Washington.– Un tribunal federal de apelaciones falló este jueves a favor de impedir temporalmente hasta el próximo lunes que la Administración del presidente Donald Trump acabe con la protección frente a las deportaciones para los cientos de miles de migrantes haitianos que viven en Estados Unidos.

El Tribunal Supremo resolvió el pasado 25 de junio que la Administración Trump podía revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para personas procedentes de Haití y también de Siria a partir de este viernes.

Los permisos de trabajo de los más de 300.000 haitianos acogidos a esta protección también iban a expirar ese día.

El Tribunal de Apelaciones de Washington denegó este jueves la solicitud del Gobierno de suspender una orden de un tribunal inferior que aplazaba las revocaciones del TPS mientras había procesos abiertos.

Los jueces de la corte, dos nominados por el expresidente Joe Biden y uno por Trump, frenaron la retirada de la protección al menos hasta el 27 de julio.

El TPS se creó en 1990 para dar un estatus migratorio temporal y legal, así como protección contra la deportación, a los nacionales de ciertos países extranjeros que ya están en Estados Unidos y cuya vuelta representa un riesgo.

Ahora la Casa Blanca considera que las condiciones de vida en Haití no justifican la protección especial, pese a que el Departamento de Estado alerta a los ciudadanos de Estados Unidos sobre los riesgos de viajar a la nación caribeña por la «delincuencia, secuestro, terrorismo, disturbios y atención médica limitada» existentes en el país. EFE/ir