Una conversación que no ha sido autorizada por un juez no puede ser válida en ningún juicio penal: Kenneth Madrid

Tegucigalpa – El abogado y analista político, Kenneth Madrid, señaló hoy que ninguna conversación entre dos particulares que no haya sido autorizada por juez competente no puede ser válida en ningún juicio penal.

Lo anterior en referencia al audio presentado al público hoy por el Ministerio Público en el que se acusa a la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cosette López y al jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, de planear un boicot al proceso electoral.

En ese sentido, el analista Madrid acotó que se trata de una prueba ilícita.

“En otras legislaciones, no puede haber una investigación ni una denuncia contra actores electorales en el periodo de la convocatoria”, razonó.

Con base en lo anterior, lamentó el actual panorama político en el país ya que solo causa más incertidumbre y desconfianza.

Insistió que la conversación presentada en el MP no puede ser considerada una prueba en un juicio penal. (RO)