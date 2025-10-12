Una anciana y su nieta mueren calcinadas en Copán

Tegucigalpa– Calcinadas murieron una anciana y su nieta de siete años luego de que un incendio consumiera su vivienda en el sector de Gualtaya, en Cucuyagua, Copán.

Las víctimas fueron identificadas como Francisca López de aproximadamente 80 años y Jimena López (7).

El hecho se registró en horas de la madrugada de este domingo.

Hasta el momento se desconoce qué originó el siniestro que consumió en su totalidad la vivienda.

Vecinos del lugar junto a los miembros del Cuerpo de Bomberos buscaron las formas para poder salvar las vidas de ambas personas, pero las fuertes llamas consumieron rápidamente la vivienda. IR