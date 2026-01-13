Un vehículo chatarra fue quemado por colectivos que exigen voto por voto municipal

Tegucigalpa – Colectivos afines a Jorge Aldana protagonizaron nuevos disturbios en la colonia Las Palmas de la capital, donde incluso fue incendiado un vehículo como medida de presión para exigir el recuento voto por voto a nivel municipal.

– Varias salidas de la capital fueron bloqueadas este martes por colectivos de Libre.

Las acciones sorprendieron a muchos, ya que el vehículo fue sacado de un plantel municipal para luego ser incinerado, esto mientras las protestas se extendían en puntos estratégicos de la capital.

#CAPITAL Colectivos de Libre le prenden fuego a un vehículo y queman llantas en distintos puntos de la capital como protesta para exigir el conteo de votos. #ProcesoDigital pic.twitter.com/mm3rzhgiPN — Proceso Digital (@ProcesoDigital) January 13, 2026

Las manifestaciones se dan en medio del debate por los resultados municipales, mientras crecen los cuestionamientos por el uso de la violencia como mecanismo de protesta.

El Tribunal de Justicia Electoral (TJE), declaró inadmisible un recurso interpuesto por el edil capitalino, Jorge Aldana para que se realizará la revisión de 435 actas, sin embargo, la solicitud no procedió.

En ese sentido, desde el viernes pasado los empleados y colectivos de Libre mantienen tomadas en puntos estratégicos de la capital donde han obstaculizado el paso vehicular. IR