Un urólogo anti-vacunas, el encargado de la respuesta del Gobierno Trump al hantavirus

Washington – El subsecretario de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés), Brian Christine, se convirtió esta semana en la cara visible de la respuesta del Gobierno de Donald Trump al hantavirus al liderar una rueda de prensa desde Nebraska, donde están bajo cuarentena los 18 estadounidenses que viajaron en el crucero MV Hondius.

Antes de asumir el liderazgo de la agencia sanitaria, Christine carecía de experiencia en el sector público. En cambio, el ahora subsecretario era un urólogo especializado en salud sexual e implantes de pene para tratar la disfunción eréctil.

Paralelo a su carrera como médico, el ahora subsecretario de salud intentó sin éxito ser elegido a cargos públicos a nivel local y estatal, participaba en programas de radio y televisión de corte conservador y tenía un podcast de temas políticos y sociales.

Una revisión de sus apariciones en programas de radio y antiguos episodios de pódcast de la cadena CNN reveló que el médico promovió con frecuencia teorías conspirativas sobre la pandemia de covid-19 y su impacto en las elecciones presidenciales de 2020.

Según el medio, Christine comparó al Gobierno del expresidente Joe Biden con la Alemania nazi en un episodio de 2022 de su pódcast ‘Common Sense’, un programa en el que abordaba temas como el “wokeismo” y el supuesto “uso del sistema de salud como arma política”.

“Hay cosas similares a las que ocurrieron en Alemania que están ocurriendo ahora en Estados Unidos”, afirmó Christine. “No hay campos de concentración en Estados Unidos, pero no hay duda de que los conservadores se sienten amenazados. No hay duda de que conservadores como yo sienten que el Gobierno está siendo utilizado en nuestra contra”, agregó.

CNN informó además de que Christine expuso múltiples teorías conspirativas relacionadas con la pandemia, asegurando que el Gobierno utilizó la crisis sanitaria para influir en el resultado de las elecciones presidenciales de 2020.

El funcionario, que se graduó de medicina de la Universidad de Birmingham en Alabama, criticó también las medidas para prevenir la propagación del COVID, al igual que la vacuna, sobre la que aseguró que no era efectiva para prevenir la enfermedad ni el contagio del virus.

Christine ha defendido también las prohibiciones al aborto sin excepciones por violación o incesto, tildando el procedimiento de un «acto de violencia» contra «los no nacidos» y se ha posicionado en contra de los tratamientos de afirmación de género para las juventudes trans.

Las autoridades sanitarias de EE.UU. están vigilando a 41 personas en todo el país por haber estado en contacto con personas infectadas por la variante andina del hantavirus a partir del brote del crucero MV Hondius.

El buque, con 147 pasajeros y tripulantes, llegó a las islas Canarias tras un periplo que comenzó en Ushuaia, en Argentina, y que les llevó a varias islas en el Atlántico y durante el que aparecieron varios casos de hantavirus que han causado tres muertos.

Los 18 estadounidenses evacuados desde las islas españolas llegaron de vuelta a EE.UU. el pasado lunes en la madrugada. JS