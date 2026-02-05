Un total de seis personas a audiencia de imputados por millonario fraude en Sedesol

Tegucigalpa-Al menos seis personas se presentarán hoy a las 9:00 de la mañana a la audiencia de imputados ante la justicia para responder por el caso de corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social(Sedesol), más conocido como “Chequesol”.

Entre los citados figuran Luis Manuel Fernández García, Jennifer Nazareth Martínez Suazo, José Manuel Cerrato Villanueva, Eliud Reiniery Aguilar Pineda, Rossy Yanira Ramírez Gonzales y la diputada Isis Cuéllar.

La presentación voluntaria se da en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en el manejo de fondos de la Secretaría de Desarrollo Social.

Las autoridades indicaron que los involucrados acudirán de manera coordinada para rendir su declaración.

Durante la diligencia, se prevé que se revisen documentos y se recoja información clave para el caso.

La participación de la diputada Isis Cuéllar ha generado atención mediática debido a su cargo y la relevancia de las imputaciones.

Las personas detenidas y que gozan ya de arresto domiciliario son: Casandra Gáleas Arias (también referida en algunos documentos como Eleny Kassandra Gáleas Arias), Fabricio Solórzano (posiblemente relacionado con Reinery Fabrizzio Lazzaroni Soler u otra persona vinculada).

Asimismo, Ilse Baquedano (Ilsy Valeska Baquedano Mejía), Paola Pérez (Iris Paola Pérez Moreno), excuñada de la diputada Isis Cuéllar, y José Carlos Cardona.

A estas personas se les imputan delitos de fraude, fondos destinados a programas de desarrollo económico y social, principalmente en el departamento de Copán.

El caso investiga presuntas irregularidades en la emisión y cobro de cheques del Fondo de Administración Solidaria, con indicios de que recursos públicos no llegaron a sus beneficiarios finales y fueron desviados mediante intermediarios y estructuras irregulares.

Relación de hechos

El caso del “cheque video” se basa en la revelación de un video entre la diputada Isis Cuéllar y el ahora exministro de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, en el que ambos confirman el uso de dinero público para situaciones de la campaña electoral del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre).

Este hecho provocó que rodara la cabeza de Cardona como titular de Sedesol, mientras que a Cuéllar, en teoría, la suspendieron de todos los cargos de Libre según lo difundido en un comunicado de su asamblea partidaria, además la vetaron como diputada del Congreso Nacional y candidata a reelegirse como legisladora. Todo ello quedó en discurso y Cuéllar ha recobrado su vigencia política.

En el material audiovisual, la congresista por Copán explica detalladamente cómo destinó los fondos: “¿Te acordás que yo te conté para qué quería los cheques? (…) a las 23 coordinaciones del Partido, a 15 les entregué un juego de sonido y otras cosas. Alrededor de 125 mil lempiras cada kit. Yo te dije que haría cheques de 100 mil y que los cambiaría la gente de mi confianza y los entregamos al Partido”, refiere Cuéllar en la conversación con el titular de Sedesol.

La diputada Cuéllar menciona que los kits distribuidos incluían equipos de sonido, 300 sillas, mesas, carpas, banderas, tazas, camisetas y otros artículos promocionales, todo destinado a fortalecer la campaña política del oficialismo. El valor aproximado por kit es de 125 mil lempiras, según sus propias palabras.

El lunes se presentó un requerimiento fiscal con orden de captura inmediata en contra de Cuéllar y Cardona, así como otras 10 personas más. IR