Un total de ocho personas perdieron la vida en accidentes viales durante el fin de semana

Tegucigalpa- La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) de la Policía Nacional de Honduras informó que durante el fin de semana se registraron más de 60 accidentes de tránsito, los cuales dejaron un trágico saldo de ocho personas fallecidas.

–En el presente año, más de mil 200 personas han perdido la vida en accidentes viales.

El portavoz de la DNVT, subinspector Cesar Aguilar, detalló que las causas más comunes siguen siendo la distracción al volante, el irrespeto a las señales de tránsito, y en particular, el uso del teléfono celular mientras se conduce.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía a tomar conciencia. Estas muertes pudieron evitarse si se respetaran las normas básicas de tránsito”, expresó.

Asimismo, se han registrado más de una veintena de personas lesionadas.

La fuente sostuvo que los accidentes siguen registrándose en los principales ejes carreteros del país y en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Ante el alarmante incremento de accidentes, la Policía Nacional ha intensificado los operativos a nivel nacional, desplegando esfuerzos en los escuadrones metropolitanos número 1 y 2, así como en las patrullas de carretera y unidades motorizadas.

Como resultado de estos operativos, se decomisaron más de 1,000 licencias de conducir por diversas infracciones y delitos.

El llamado es a los conductores para que manejen con la precaución debida y sin ingerir alcohol, ya que la imprudencia es la principal causa para ocasionar los accidentes viales. IR