Un total de nueve testigos comparecerán en juicio político a funcionarios electorales

Tegucigalpa – Un total de nueve testigos comparecerán en el juicio político a Marlon Ochoa (consejero del CNE), Mario Morazán (magistrado TJE, único en atender el llamado), Lourdes Mejía (magistrada suplente TJE) y Gabriel Gutiérrez (magistrado suplente TJE), confirmó la Comisión Especial del Congreso Nacional.

Uno de los testigos es el magistrado presidente del TJE, Mario Flores Urrutia, quien ya se encuentra en el Poder Legislativo para realizar su comparecencia.

Asimismo, Roberto Lara, Claudia Aguilera, Fernando Espinoza, todos miembros del TJE.

Igualmente, Eduardo Fuentes, Marcos Martínez, Thelma Cristina Martínez y Alfredo Laínez todos del Consejo Nacional Electoral.

Ademas, se confirmó el testimonio de don José Antonio Barahona padre de la magistrada Miriam Barahona quien hace unas semanas falleció.

Los testigos están convocados para las 9:00 de la mañana para continuar con el proceso de juicio político contra los cuatro funcionarios electorales quienes se encuentran suspendidos de sus cargos. IR