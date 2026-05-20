Un total de 937 quejas de adultos mayores atendió el Conadeh en 2025

Tegucigalpa- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) alertó que envejecer en Honduras continúa siendo sinónimo de desprotección para miles de personas adultas mayores, quienes enfrentan pobreza, discriminación por edad y limitaciones para acceder a servicios básicos y una vida digna.

De acuerdo con Astrid Díaz, coordinadora de la Defensoría de Personas Adultas Mayores del Conadeh, durante el 2025 la institución atendió 937 quejas relacionadas con vulneración de derechos de este sector de la población.

Del total de denuncias, 654 casos, equivalentes al 69.8 %, corresponden a violaciones de derechos civiles y políticos, mientras que un 26.1 % estuvo relacionado con solicitudes de orientación y acompañamiento.

El organismo defensor de derechos humanos indicó que muchas de las quejas están vinculadas con barreras de acceso, discriminación por edad y el incumplimiento de beneficios establecidos por ley para las personas mayores.

Entre las situaciones documentadas destacan establecimientos comerciales que niegan descuentos legales a adultos mayores, detectados durante operativos realizados junto a la Dirección de Protección al Consumidor.

Según Díaz, estas prácticas afectan directamente el acceso de las personas adultas mayores a alimentos, medicamentos y otros productos esenciales, especialmente en medio del aumento del costo de vida y de los productos de la canasta básica.

El Conadeh también expresó preocupación por las dificultades enfrentadas por adultos mayores durante procesos electorales, debido a problemas de accesibilidad y falta de condiciones adecuadas para personas con movilidad reducida, lo que podría representar una vulneración de sus derechos políticos.

La institución señaló que las personas más afectadas por esta situación son las mujeres, quienes representan el 54.2 % de la población adulta mayor en el país. Además, casi cuatro de cada diez viven en zonas rurales, donde el acceso a salud, seguridad social y servicios básicos es más limitado.

Datos de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) de 2025 estiman que en Honduras hay 1,469,284 personas de 60 años o más, equivalente al 14.7 % de la población nacional.

El Conadeh advirtió que la cobertura de jubilación sigue siendo baja y que la pobreza golpea con mayor fuerza a este grupo poblacional, especialmente a las mujeres, debido a trayectorias laborales marcadas por el trabajo no remunerado y menor acceso a pensiones contributivas.

Las quejas recibidas por el ente de derechos humanos están dirigidas principalmente contra particulares, la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público de Honduras y la Secretaría de Educación.

Ante este panorama, el Conadeh exhortó al Estado hondureño a adoptar medidas concretas para garantizar el acceso real a servicios de salud, pensiones y protección al consumidor, además de implementar mecanismos de denuncia simples y efectivos y aplicar sanciones contra quienes discriminen a las personas adultas mayores por su edad. IR