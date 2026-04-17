Un total de 70 hombres han sido detenidos por violencia doméstica este año

Tegucigalpa – Un total de 70 hombres han sido detenidos en el presente año por denuncias de violencia doméstica, según datos de la línea 114 Mujer vivir sin miedo.

La subinspectora Carol Alemán informó que en el presente año se han detenido a 70 personas por el delito de violencia doméstica y maltrato familiar.

Las detenciones se han registrado a nivel nacional, afirmó.

Indicó que también se han brindado 137 atenciones a féminas que han sufrido de maltrato.

Las personas detenidas fueron puestas a las órdenes de los juzgados competentes.

Hizo un llamado a las mujeres que sufren de violencia doméstica o maltrato familiar a interponer las denuncias para contrarrestar ese flagelo. IR