Un total de 6.3 millones de hondureños habilitados para ejercer el sufragio, afirma presidente del RNP

Tegucigalpa- El comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas (RNP), Rolando Kattán, confirmó que el censo electoral hondureño para las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 ronda los 6.3 millones de ciudadanos habilitados para ejercer el sufragio.

Entre ellos, destacan 800 mil jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad en los últimos cuatro años y podrán votar por primera vez.

Kattán detalló que este crecimiento responde al proceso de enrolamiento masivo impulsado desde 2021, cuando se eliminó la antigua tarjeta de identidad azul y se adoptó el Documento Nacional de Identificación (DNI), como único documento válido.

Afirmó que el censo electoral ya esta en manos del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Esta transición también incentivó a miles de hondureños en el extranjero a actualizar sus datos, especialmente en Estados Unidos, donde se han emitido más de 450 mil identidades.

Según datos del ente electoral solo 150 mil hondureños en el exterior han recibido su DNI hasta la fecha.

Ante esta situación, el RNP presentó al Congreso Nacional una propuesta para que la distribución de tarjetas se realice mediante validación biométrica por terceros autorizados. IR