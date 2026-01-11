Un total de 49 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito en primeros 11 días del 2026

Tegucigalpa – Un total de 49 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito en los primeros 11 días del 2026, según estadísticas de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

El portavoz de la DNVT, César Aguilar, detalló que en las últimas 24 horas se registraron 42 accidentes viales con cinco decesos.

No obstante, reveló que en los primeros 11 días de este año ya suman 49 las víctimas mortales a causa de los accidentes viales.

Cabe señalar que el 2025 cerró con mil 894 muertes a causa de accidentes de tránsito, un 10 % más que el 2024.

En ese contexto, los accidentes viales en Honduras son una preocupación significativa, constituyendo la segunda causa de muerte violenta en el país, solo superada por los homicidios.

De acuerdo con la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito, la siniestralidad vial en Honduras es una epidemia que deja miles de muertos cada año.

La imprudencia al volante y el exceso de velocidad son las principales causas de los accidentes viales en Honduras, apuntó la portavoz policial. (RO)