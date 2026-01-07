Un total de 28 personas fallecidas en primeros seis días de 2026

Tegucigalpa – El titular de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), José Adonay Hernández, informó este miércoles que en los primeros seis días de este 2026 un total de 28 personas perdieron la vida en accidentes viales en el territorio hondureño.

– Sólo durante el primer fin de semana del año se registraron 12 decesos por accidentes viales, según cifras oficiales.

El jefe policial reflexionó que los accidentes viales son 100 % evitables.

Sostuvo que pese a los llamados que hacen como autoridad, los conductores no respetan las leyes de tránsito.

“El llamado es a la prudencia, diariamente se reportan una veintena de accidentes viales que en muchos casos cobran la vida de los conductores”, arguyó.

Cabe señalar que el 2025 cerró con mil 894 muertes a causa de accidentes de tránsito, un 10 % más que el 2024.

En ese contexto, los accidentes viales en Honduras son una preocupación significativa, constituyendo la segunda causa de muerte violenta en el país, solo superada por los homicidios.

De acuerdo con la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito, la siniestralidad vial en Honduras es una epidemia que deja miles de muertos cada año.

La imprudencia al volante y el exceso de velocidad son las principales causas de los accidentes viales en Honduras, apuntó la portavoz policial. IR