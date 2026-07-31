Un total de 26 cuerpos sin reclamar en Medicina Forense serán inhumados este sábado

Tegucigalpa – Un total de 26 cuerpos permanecen abandonados en la morgue del Ministerio Público de Honduras, informó este jueves la portavoz de Medicina Forense, Isa Alvarado.

En ese orden, indicó que se procederá a la tercera inhumación este sábado 01 de agosto.

Comentó que muchos de estos cuerpos todavía permanecen en calidad de desconocidos y otros a la espera de su identificación por parte del laboratorio.

Lamentó que hay algunos cuerpos identificados, pero los familiares no se han hecho presente a las oficinas de Medicina Forense para reclamar los mismos.

Hay algunos cuerpos identificados como Cristian Adonis Martínez, David Fernando Muñoz, Roberto Orellana Aguilar, Mauricio Joel Fúnez, Ángel Ramón Barahona Bonilla y Jony Jony Medina Ariola, dijo la portavoz.

Al respecto apuró a quienes tienen familiares desaparecidos a proceder al proceso de identificación.

Caso contrario todos estos cuerpos serán enterrados en fosas comunes este sábado 01 de agosto. (RO)