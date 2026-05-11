Un total de 25 personas perdieron la vida el fin de semana a nivel nacional

Tegucigalpa – Un saldo de 25 personas fallecidas en más de un centenar de accidentes de tránsito, reportaron las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

El director de la DNVT, Lenin Morell dijo que la muerte de dos menores en el anillo periférico durante la madrugada del domingo es un llamado de atención a los padres de familia.

«Ellos (los padres) son responsables directamente, proporcionaron los medios y son coautores de este tipo de hecho», detalló.

El oficial hizo un llamado a los padres de familia para que hagan reflexión en este tipo de casos.

En el presente año se han incrementado las muertes por accidentes viales, informó la fuente policial, pero se han disminuido los accidentes viales.

Asimismo, el llamado a los conductores es a la prudencia, a respetar las señales y la Ley de Tránsito.

La mayoría de los accidentes se registraron en la capital hondureña, en la zona norte y occidental del país.

Los accidentes viales en Honduras son una preocupación significativa, constituyendo la segunda causa de muerte violenta en el país, solo superada por los homicidios.

De acuerdo con la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito, la siniestralidad vial en Honduras es una epidemia que deja miles de muertos cada año.

La imprudencia al volante y el exceso de velocidad son las principales causas de los accidentes viales en Honduras. IR