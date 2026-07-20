Un total de 22 personas fallecen en 114 accidentes viales durante el fin de semana

Tegucigalpa- Un total de 22 personas perdieron la vida y otras 38 resultaron heridas en los 114 accidentes de tránsito registrados durante el fin de semana en diferentes zonas del país, según el reporte de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

–En el presente año, un total de mil 128 personas han perdido la vida en accidentes viales a nivel nacional.

Los accidentes involucraron distintos tipos de vehículos y se produjeron tanto en carreteras nacionales como en zonas urbanas, movilizando a los cuerpos de socorro y a las autoridades de tránsito para atender las emergencias.

Las cifras reflejan un incremento en la siniestralidad vial, una de las principales causas de muerte en Honduras.

Ante este panorama, las autoridades hicieron un llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad, evitar conducir bajo los efectos del alcohol, utilizar los dispositivos de seguridad y mantener una conducción responsable para reducir el número de víctimas en las carreteras.

Los organismos de socorro reiteraron la importancia de fortalecer las medidas de prevención y la educación vial, con el propósito de disminuir la incidencia de accidentes y proteger la vida de quienes transitan por la red vial del país.

En los operativos viales también se decomisaron licencias de conducir por diferentes causas, donde la que más resalta es la conducción de conductores bajo los efectos del alcohol, considerada una de las faltas que más se registran durante los fines de semana. IR