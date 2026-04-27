Un total de 21 personas fallecieron en accidentes viales el fin de semana

Tegucigalpa– Un total de 21 personas perdieron la vida en accidentes viales durante el fin de semana en el territorio nacional, confirmaron autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

-En el presente año, más de 500 personas han perdido la vida en accidentes viales.

Según las autoridades se registraron 136 accidentes viales en diferentes sectores del país.

En el presente año se han incrementado las muertes por accidentes viales, informó la fuente policial, pero se han disminuido los accidentes viales.

El llamado a los conductores es a la prudencia, a respetar las señales y la Ley de Tránsito.

Cabe señalar, que el 2025 cerró con mil 894 muertes a causa de accidentes de tránsito, un 10 % más que el 2024.

En ese contexto, los accidentes viales en Honduras son una preocupación significativa, constituyendo la segunda causa de muerte violenta en el país, solo superada por los homicidios.

De acuerdo con la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito, la siniestralidad vial en Honduras es una epidemia que deja miles de muertos cada año.

La imprudencia al volante y el exceso de velocidad son las principales causas de los accidentes viales en Honduras. IR