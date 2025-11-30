Un total de 19 mil 167 JRV son columna vertebral en proceso electoral este “Día D”

Tegucigalpa- Honduras celebra este domingo elecciones generales y son 19 mil 167 Juntas Receptoras de Votos (JRV), distribuidas en todo el país, además de 15 JRV en Estados Unidos.

– Más de 191 mil hondureños integrarán las Juntas Receptoras de Votos, según información del CNE, que llama a la confianza y comprensión en las JRV en el proceso electoral.

Cada junta está integrada por cinco miembros propietarios y cinco suplentes, lo que representa la participación directa de más de 191 mil ciudadanos hondureños en la organización, vigilancia y desarrollo del proceso electoral.

El director de Formación Política del CNE, Bladimir Bastida, destacó que esta estructura busca fortalecer la confianza de los votantes y garantizar que el proceso se desarrolle de manera transparente y ordenada.

“Las Juntas Receptoras de Votos son organismos esenciales para la democracia hondureña; su conformación plural y el compromiso ciudadano son claves para asegurar la legitimidad de los resultados”, expresó.

Estructura y funciones de las JRV

Las JRV son organismos electorales nombrados por el CNE a propuesta de los partidos políticos y están integradas por ciudadanos que actúan como funcionarios del Estado ad honorem. Sus decisiones son válidas cuando se adoptan por mayoría de votos, salvo la prórroga de una hora en el cierre de votación, que requiere unanimidad.

El CNE distribuyo los cargos de presidente, secretario y escrutador de manera equitativa entre los tres partidos con mayor votación presidencial en la última elección primaria. Los cargos de Vocal I y Vocal II se asignan a los demás partidos por rotación, iniciando con los de mayor antigüedad.

El analista político Luis León, destacó que “el día de la elección, la columna vertebral está sostenida en la Junta Receptora de Votos. Por eso es vital que funcionen de manera ética, transparente y de acuerdo con la voluntad del pueblo”, expresó León a Proceso Digital.

Responsabilidades principales de las JRV

Recibir la maleta electoral de manos del Custodio Informático Electoral, bajo resguardo de las Fuerzas Armadas. Instalar la junta y garantizar la secretividad y transparencia del voto.

Administrar la votación desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. sin interrupción.

Efectuar el escrutinio público y transmitir los resultados preliminares al cierre de la jornada.

El secretario será el encargado de escanear, verificar y transmitir las actas de cierre en presencia de todos los miembros.

Compromiso y horario de los miembros

El desempeño de los miembros de la JRV es obligatorio, por lo que están presentes en el centro de votación a las 5:30 a.m., junto con los observadores de candidaturas independientes. Cada miembro deberá portar su Documento Nacional de Identificación (DNI) y la credencial extendida por el CNE.

Las autoridades del CNE y los analistas enfatizan que el conocimiento del funcionamiento de las Juntas Receptoras de Votos es esencial para fortalecer la comprensión electoral de los hondureños. De esta manera, cada ciudadano podrá ejercer su voto con mayor confianza y vigilar el cumplimiento de las normas durante la jornada.

Con la participación ciudadana, la observación nacional e internacional y el compromiso ético de los miembros de las Juntas Receptoras de Votos, se podrá garantizar que las elecciones este 30 de noviembre se desarrollen con transparencia, seguridad y plena confianza pública.LB