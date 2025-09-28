Un total de 176 mujeres asesinadas en Honduras este año

Tegucigalpa– En el presente año suman 176 las féminas asesinadas en el territorio hondureño, según datos de la defensora de los derechos de la mujer, Honorina Rodríguez.

Señaló que es preocupante ya que las muertes de mujeres no cesan en el territorio nacional.

Indicó que estas muertes deben llamar la atención de las autoridades, pero también de la población hondureña.

“Las mujeres deben denunciar la violencia que viven porque eso puede llegar a salvar su vida y a las autoridades porque éstas tienen responsabilidad de dar seguridad”, arguyó.

Solo en la última semana se reportan la muerte de al menos siete mujeres, un promedio de una diaria en medio de un estado de excepción que no ha sido efectivo para los feminicidios. IR