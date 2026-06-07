Un total de 1,600 aspirantes realizan pruebas de admisión para ingresar a la UNAG en Olancho

Tegucigalpa – Un total de 1,600 aspirantes participan este domingo en las pruebas de admisión para optar a un cupo en la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG), ubicada en Catacamas, Olancho, una de las principales instituciones de educación superior especializadas en ciencias agrícolas y áreas afines del país.

Las autoridades universitarias destacaron la alta participación de jóvenes provenientes de diferentes regiones de Honduras, quienes buscan incorporarse a la oferta académica de la institución para continuar su formación profesional.

El proceso de admisión se desarrolló bajo los lineamientos establecidos por la universidad para garantizar transparencia y equidad en la selección de nuevos estudiantes.

La Universidad Nacional de Agricultura ha sido reconocida por su aporte a la formación de profesionales capacitados en áreas estratégicas para el desarrollo nacional, especialmente en los sectores agropecuario, ambiental y tecnológico.

A lo largo de los años, la institución ha contribuido al fortalecimiento del talento humano que impulsa la productividad y la innovación en el país.IR