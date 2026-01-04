Un total de 15 personas han perdido la vida durante este fin de semana

Tegucigalpa – Las muertes por accidentes viales suman alrededor de 15 durante este fin de semana, según estadísticas de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

– Accidentes viales acumulan más de 1,800 víctimas mortales en 2025.

La portavoz de la DNVT, Ricci Montoya, detalló que durante este fin de semana se reportan 15 personas que han perdido la vida en accidentes viales.

Solo este fin de semana se reportan más de 77 incidentes viales con un saldo de 15 fallecidos y 20 heridos de acuerdo a lo informado por Montoya.

Francisco Morazán y Cortés son los departamentos que más accidentes viales registran en el territorio nacional, dijo.

Los accidentes viales en Honduras constituyen la segunda causa de muerte violenta en el país, solo superada por los homicidios.

Las principales causas incluyen la imprudencia del conductor (exceso de velocidad, consumo de alcohol, distracciones como el uso del celular), desobediencia a señales de tránsito y, en el caso de atropellos, la imprudencia peatonal. IR