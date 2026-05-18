Un total de 1,160 películas de 52 países entre ellos Honduras aspiran a competir en el XIX Festival de Cine Bajo la Luna

Huelva.– Un total de 1.160 películas de 52 países se han registrado para participar en el Festival Internacional de Cine Bajo la Luna de Islantilla (Huelva, sur de España), un certamen que este año llega a su XIX edición y que tendrá lugar en los meses de julio y agosto.

Los filmes, procedentes de los cinco continentes, aspiran a formar parte de la sección oficial a concurso y alzarse con los Premios Luna de Islantilla, que recaerán en las producciones más destacadas que se proyecten durante los meses de verano en las sesiones gratuitas al aire libre que tendrán lugar en el patio del Centro Activo de Islantilla.

En el festival participarán producciones de Albania, Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Bélgica, Bielorrusia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Egipto, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Honduras, India e Irán.

Y también se presentarán a concurso trabajos de Islandia, Italia, Japón, Líbano, Lituania, Marruecos, México, Nepal, Noruega, Países Bajos, Pakistán, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Taiwán,Turquía, Ucrania, Uruguay, Venezuela y Vietnam.

La sección oficial a concurso de esta edición seleccionará las mejores obras producidas después de enero de 2025, y entrarán en competición doce largometrajes y cien cortometrajes sobre las más diversas temáticas y géneros. EFE