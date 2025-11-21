Un total de 10 mil 955 aspirantes se someten a prueba PHUMA que realiza la UNAH

Tegucigalpa – Un total de 10 mil 955 jóvenes se someterán este viernes a la Prueba Hondureña Universitaria de Medición Académica (PHUMA), que realiza la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en el territorio hondureño.

Los encargados de aplicar la prueba indicaron que solo en el campus de Tegucigalpa, asistieron más de ocho mil jóvenes que realizan la PHUMA en el Palacio de Deportes, mejor conocido como polideportivo.

La prueba de admisión evalúa las competencias académicas en cuatro entornos: español, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y habilidades blandas, con el objetivo de establecer un adecuado desempeño de la trayectoria del estudiante en educación superior.

Este día, la PHUMA se aplica en los campus de Tegucigalpa, Cortés, Comayagua, Choluteca, Olancho, El Paraíso, Copán, Yoro, Atlántida, Educación Virtual Roatán y en el Instituto Tecnológico Superior de Tela.

Previo a la PHUMA, los aspirantes se sometieron a la prueba vocacional en línea que tiene como objetivo descubrir a los futuros estudiantes universitarios la carrera que se alinea mejor con sus intereses y habilidades.

Esta es la tercera y última prueba aplicada en el presente año.

Los jóvenes conocerán los resultados en las próximas semanas. IR