Un terremoto de magnitud 5.5 se registró en la isla de Cuba

La Habana – Un terremoto de magnitud 5.5 sacudió Cuba el domingo, según informó el Centro Sismológico Europeo del Mediterráneo (EMSC). La institución inicialmente reportó una magnitud de 5.9, pero ajustó la cifra a 5.5 tras una revisión posterior.

El movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 15 kilómetros (9.32 millas), de acuerdo con los datos publicados por el EMSC. Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni víctimas en la isla.

La red de estaciones del Servicio Sismológico Nacional Cubano ha registrado un terremoto reportado como perceptible a las 7:00 am hora local, localizado en las coordenadas 20.16 grados de latitud norte y los 74.44 grados de longitud oeste, a una profundidad de 7.1 km y con una magnitud de 5.6 situado a 24.0 km al sureste de Imías», detalló.

El evento sísmico generó preocupación entre la población local, aunque no se emitieron alertas de tsunami.

Según los datos sísmicos preliminares, el terremoto probablemente fue sentido por muchas personas en la zona del epicentro. No debió causar daños significativos, salvo objetos caídos de estanterías, ventanas rotas.

Las autoridades continúan monitoreando la situación y recomiendan a los ciudadanos mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Cuba es un país con una actividad sísmica relevante, concentrada principalmente en la región oriental, debido a la proximidad de la Falla de Oriente, que marca el límite entre las placas tectónicas de Norteamérica y el Caribe.