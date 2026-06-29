Un sismo de magnitud 4,6 sacude zona devastada por terremotos en Venezuela

Caracas- Un sismo de magnitud 4,6 sacudió este lunes una zona en el norte de Venezuela, la misma devastada por el doble terremoto del pasado miércoles que ya causó al menos 1.450 muertos y 3.150 heridos, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El temblor, que obligó a numerosas personas a salir nuevamente de sus viviendas, tuvo una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro está localizado a 27 kilómetros al norte de la localidad de Caraballeda en la Guaira, una de las ciudad con mayor afectación por los dos terremotos del 24 de junio.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) dijo que la magnitud fue de 4,2.

El quinto día después del doble terremoto que sacudió una región en el norte del país petrolero, un nuevo movimiento sobresaltó a la población, que ha venido reportando en las últimas horas más de 400 réplicas por las que se mantienen en vigor medidas de prevención, como el no uso de ascensores o el corte del servicio de gas natural en algunas zonas, en particular Caracas, la capital del país.

Este domingo, la búsqueda de supervivientes avanzaba, mientras la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió mantener esas labores y anunció planes para atender a las personas que perdieron sus viviendas por los numerosos derrumbes.

Los trabajos de rescatistas nacionales y extranjeros continuaron, principalmente, entre las ruinas de edificaciones del estado costero de La Guaira (norte, aledaño a Caracas), la zona cero de la devastación por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles y donde están instalados centros logísticos de los equipos internacionales.

Gobiernos de otros países actualizaron el domingo las cifras de sus connacionales fallecidos, entre ellos 17 españoles, 7 portugueses y 46 lusodescendientes, de los cuales ocho eran menores, así como tres chilenos.

Entre los desaparecidos, se cuentan 150 españoles y 83 portugueses y lusodescendientes.Las autoridades venezolanas informaron de al menos 3.150 personas heridas, una cifra menor a la de 3.238 anunciada el sábado, sobre lo que no hubo explicaciones, y de 12.721 familias damnificadas.

Además, Caracas aseguró que 33 personas han sido rescatadas con vida, sin precisar desde cuándo. EFE/lb