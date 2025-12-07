Un sismo de magnitud 3 se registra en el archipiélago ecuatoriano de Galápagos

Quito- Un sismo de magnitud 3 se registró este sábado en el archipiélago de Galápagos, situado a uos mil kilómetros de las costas continentales ecuatorianas, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

Según el Instituto Geofísico, el sismo ocurrió a las 15:53 hora local (20:53 GMT) a 0,37 grados de latitud sur y a 90,57 grados de longitud oeste.

De acuerdo a la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 4 kilómetros y se localizó a unos 50 kilómetros de Puerto Ayora.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. EFE