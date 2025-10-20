Un sismo de 4.5 se registra en Trojes, El Paraíso     

Tegucigalpa– La madrugada de este lunes, se reportó un sismo de 4.5 que sacudió la comunidad de Trojes, El Paraíso, colindante con Nicaragua.

De acuerdo con la información, el temblor provocó nerviosismo entre los vecinos del lugar que reportaron que los techos de sus viviendas y los vehículos se movieron con fuerza.

De momento, no se reportan daños mayores.

Las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), piden a la población que ante los movimientos telúricos seguir las recomendaciones del caso. IR