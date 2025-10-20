spot_imgspot_img
Actualidad

Un sismo de 4.5 se registra en Trojes, El Paraíso     

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa– La madrugada de este lunes, se reportó un sismo de 4.5 que sacudió la comunidad de Trojes, El Paraíso, colindante con Nicaragua.

De acuerdo con la información, el temblor provocó nerviosismo entre los vecinos del lugar que reportaron que los techos de sus viviendas y los vehículos se movieron con fuerza.

De momento, no se reportan daños mayores.

Las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), piden a la población que ante los movimientos telúricos seguir las recomendaciones del caso. IR 

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024