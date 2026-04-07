Un siglo de La Luz del Mundo: tres apóstoles y siete millones de fieles celebran 100 años de fe

Monterrey, Nuevo León – La Iglesia La Luz del Mundo dio inicio el lunes 6 de abril a los festejos por su 100 aniversario, conmemorando la Restauración de la Primitiva Iglesia de Jesucristo, evento que se remonta al año 1926 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México.

– La iglesia celebra 100 años de su fundación en 1926 en Monterrey, con actividades espirituales, culturales y sociales que resaltan su expansión global bajo la dirección de tres apóstoles de Jesucristo.

Durante esta jornada, considerada significativa para la congregación, se realizó una ceremonia especial como parte del programa de actividades que se llevan a cabo del 5 al 7 de abril, las cuales incluyen eventos de carácter religioso, cultural y social, enfocados en fortalecer la fe, recordar la historia de la Iglesia y fomentar la convivencia espiritual entre sus miembros.

Mediante una transmisión simultánea, como si fuera un abrazo desde la distancia, millones de fieles de la Iglesia La Luz del Mundo, acortaron las distancias que los separa físicamente, rompiendo fronteras y creando una unidad espiritual con la Elección de Dios, un solo lazo de expresión de amor y adoración a Dios.

Desde sus templos y centros de reunión, las congregaciones acortaron la distancia física para crear un marco de unidad espiritual en torno a su fe y a la conmemoración del centenario, celebrado bajo el lema “100 años de Esperanza y Salvación”.

Un siglo bajo la guía de tres apóstoles

De acuerdo con el área de Comunicación Social de la iglesia, esta institución cristiana ha transitado por diversas etapas bajo la dirección de tres Apóstoles de Jesucristo: Aarón Joaquín González (1926 a 1964), Samuel Joaquín Flores (1964 a 2014) y el Apóstol de Jesucristo Naasón Joaquín García (2014 hasta hoy), consolidando la Elección de Dios, la predicación del evangelio de Jesucristo y su presencia en más de 60 países alrededor del mundo.

Asimismo, los organizadores informaron que a esta conmemoración acudieron fieles provenientes de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, quienes se dieron cita en Monterrey además de la transmisión simultánea de la Iglesia Universal donde millones fueron parte de este acontecimiento considerado histórico dentro de la comunidad religiosa.

Dimensión espiritual, cultural y social

Las actividades realizadas durante la jornada integraron ceremonias religiosas, presentaciones culturales, encuentros y espacios de convivencia.

De acuerdo con los organizadores, estos espacios buscan compartir mensajes de salvación, amor al prójimo y fe, al tiempo que refuerzan la identidad y pertenencia de los miembros de la iglesia.

Para los creyentes, este aniversario representa un momento clave de reflexión sobre el crecimiento y expansión de la iglesia a lo largo de un siglo.

Al mismo tiempo, es visto como una oportunidad para proyectar sus principios y valores hacia las nuevas generaciones y seguir impulsando la expansión de su mensaje.

Festejos a lo largo de 2026

Se prevé que las celebraciones continúen durante todo el año 2026 con una agenda de actividades especiales en distintos países.

Monterrey se consolida, así como el punto de partida de esta conmemoración, al ser el lugar donde, según la doctrina de la iglesia, tuvo origen La Luz del Mundo, en una celebración que se extiende hoy a más de 60 países y reúne a millones de fieles en torno a su fe e historia. JS