Un Rubens valorado entre 2 y 3 millones de euros saldrá a subasta el martes en París

París – El cuadro del maestro barroco Pedro Pablo Rubens (1577-1640) ‘La batalla de las Amazonas’ (1603-1606), que está valorado entre dos y tres millones de euros, saldrá a subasta el próximo martes en París proveniente de una colección privada francesa, en una venta de la casa de subastas Drouot.

La pintura, de 89 centímetros de alto y 135.5 de largo, representa el choque mitológico de dos ejércitos; uno de figuras femeninas, llamadas ‘amazonas’ según la tradición griega, y otro de figuras masculinas, llamados ‘los griegos’.

Según informó a EFE la casa de subastas, el elevado precio de tasación de la obra se atribuye a que la mayoría de los cuadros del pintor hoy se exhiben en museos sin posibilidad de compra, y a que este es un «cuadro de juventud» de Rubens, quien lo pintó con 26 años.

Además, la escena es una versión diferente de otra ‘Batalla de las Amazonas’ de Rubens, más conocida, que data de 1618 y cuya composición se inspiró en la inacabada ‘Batalla de Anghiari’ de Leonardo Da Vinci.

En total, Rubens pintó la escena en al menos tres ocasiones: una primera en Amberes (Bélgica) entre 1597 y 1598, actualmente conservada en el Palacio Sanssouci de Postdam (Alemania); una segunda en Mantua (Italia), donde pintó el cuadro que saldrá a subasta; y una última en 1618, la más célebre, actualmente conservada en la Alta Pinacoteca de Múnich.

«Entre los dos primeros cuadros de su juventud, la composición se revisó por completo. En lugar de un paisaje boscoso de estilo flamenco, Rubens optó aquí por un paisaje de estilo más italianizante, prestando especial atención al juego del polvo que se levanta y a la luz del sol que brilla a través de las nubes», describió Drouot en un comunicado.

Según la casa de subastas, la obra «constituye un puzzle de temas prestados del arte clásico y el Renacimiento», con diferentes escenas inspiradas en esculturas como el ‘Laocoonte y sus hijos’ (siglo I d.C.) o ‘El rapto de las Sabinas’ de Giambologna (1579-1578).

El cuadro, que se encontraba en una colección particular en la región francesa de la Provenza (sur) desde finales del siglo XX, se expuso por primera vez en 2005 en la National Gallery de Londres, tras ser descubierto por el conservador de arte David Jaffé, y desde entonces ha pasado por museos de toda Europa.

Pintor favorito del rey español Felipe IV, Rubens es considerado uno de los maestros más destacados de la pintura barroca y la escuela flamenca, y firmó obras tan destacadas como ‘Las tres Gracias’ (1630-1635) o el ‘Descendimiento de la Cruz’ (1611-1614). EFE