Un retrato de George Washington que inspiró el dólar, vendido por 3 millones en Nueva York

Nueva York – Un retrato del expresidente de Estados Unidos George Washington (1789-1797), obra del popular retratista Gilbert Stuart y que inspiró el diseño del billete de 1 dólar, se subastó este viernes por 2,8 millones de dólares en la sede de la casa Christie’s en Nueva York.

La pintura al óleo, en la que el primer presidente del país viste una camisa de volantes y mira al pintor con semblante serio, superó el precio estimado (entre 500.000 y 1 millón de dólares) tras una puja encarnizada que acabó con aplausos y vítores por parte del público.

La pieza había captado el interés de la prensa al ser uno de los más de cien retratos de Stuart que sirvieron como modelo para crear la imagen de Washington que aparece en el billete de un dólar.

También revalorizó el cuadro el hecho de que el expresidente James Madison encargó la obra a Stuart en 1804, mientras ocupaba el cargo de secretario de Estado bajo la administración de Thomas Jefferson.

Este dato ha tenido «gran repercusión» y ha llamado la atención de nuevos compradores, según dijo a EFE Marta Willoughby, consultora especializada en Christie’s, que antes de la venta confiaba en que el cuadro superase su precio estimado.

Según la entidad, la emblemática pintura «refleja la reverencia y el respeto» que le dieron a Washington «aquellos que lo conocieron mejor», y sirve además como muestra del «virtuosismo» de Stuart, uno de los retratistas más relevantes de su época.

Stuart, que a lo largo de su trayectoria pintó a los seis primeros presidentes de Estados Unidos, es mayormente conocido por ‘The Athenaeum Portrait’, un retrato inacabado de George Washington datado de 1796.

El cuadro subastado hoy, propiedad hasta ahora de la Universidad Clarkson (Potsdam, Nueva York), se vendió junto a otras 43 obras en la subasta ‘America at 250’, que celebra los 250 años de la independencia de Estados Unidos con piezas relacionadas de una u otra forma con la historia del país.

En total, la subasta recaudó 35,5 millones de dólares y vendió el 96 % de las piezas, según un comunicado de Christie’s.

Entre las obras más caras de la venta se encuentran una copia impresa de un borrador de la Constitución de EE.UU. con correcciones de Rufus King, considerado uno de los padres fundadores, que alcanzó los 7,4 millones de dólares, así como un ejemplar de la Proclamación de la Emancipación firmado por Abraham Lincoln y subastado por 6,7 millones.

«Esta ha sido una venta histórica en muchos sentidos. Reunimos obras de excepcional importancia y captamos la atención del mercado. Más aún, estamos orgullosos de que esta subasta también haya atraído a un público completamente nuevo a Christie’s», apuntó el director de la subasta, Peter Klarnet, en el comunicado. EFE

(vc)