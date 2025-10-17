Un promedio de L.350 millones en daños ha dejado las lluvias en la capital, según edil Aldana

Tegucigalpa – El alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, estimó este viernes que los daños a causa de las precipitaciones ha dejado un promedio de 350 millones de lempiras en daños en la capital hondureña.

“Solo en cuantificación hasta el día de ayer (jueves), un promedio de 350 millones de lempiras sin incluir los daños en la zona de El Reparto”, dijo a periodistas.

Detalló que más de mil personas fueron perjudicadas, 800 solo en octubre, por la temporada de lluvias que comenzó en septiembre.

Asimismo, añadió que estas personas han sido albergadas en 23 albergues.

Aldana comentó que solo en las lluvias del día anterior, ocurrió un desastre en río Abajo provocó un acarreo de carros, ramas y daño de muchas viviendas.

Sobre los daños en la colonia El Reparto, el alcalde capitalino indicó que se ha evaluado a varias personas, movilizarse a un albergue, intervenir el sector y avanzar con la obra de mitigación.

Confirmó que el proyecto de mitigación consiste en instalar una tubería subterránea para sacar la corriente de agua y canalizar hacia una cuneta. AG