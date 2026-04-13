Tegucigalpa – Un promedio de cuatro menores son deportados a diario a Honduras, ya que en 95 días del presente año suman 333 los menores retornados al país, en su mayoría desde Estados Unidos.

Un total de 514 personas han sido atendidas por la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), retornadas al país, de las cuales 333 son menores de edad y 181 núcleos familiares.

Según datos de la Senaf del 1 de enero al 5 de abril, 333 menores han sido retornados al país, de los cuales 192 son niños y 141 son niñas.

(Leer): Más de 6,200 niños han sido detenidos en centros para migrantes en EEUU en el último año

De los 333 menores retornados, 82 son menores de cinco años, 105 entre edades de 6 a 11 años y 146 menores de 12 a 17 años.

Los menores acompañados sumaron 260 y los no acompañados 73.

El total de núcleo familiar es de 165.

Retornados desde EEUU

El mayor grupo de retornados son procedentes de Estados Unidos con un total de 435, seguido de México con 70, Guatemala 8 y España 1.

En avión retornaron 473 personas y por la vía terrestre 41.

129 mil menores deportados desde 2014

Según el coordinador de la Red COIPRODEN, Wilmer Vásquez, desde 2014 a enero de 2026 han retornado al país 129 mil menores.

“Estamos hablando de edades entre los cero y 18 años de edad, este es un dato alarmante, la mayor cantidad de las deportaciones son procedentes de Estados Unidos, México, Guatemala y Belice”, sostuvo.

Los retornos de niños, niñas y adolescentes no cesan en este país centroamericano, pero preocupa que 73 menores viajen no acompañados, indicó. IR