Un promedio de 131 hondureños son retornados diariamente al país en este año

Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) alertó sobre el aumento en el retorno de migrantes hondureños durante 2026, al revelar que en promedio 131 compatriotas son retornados diariamente al país.

– La violencia continúa siendo una de las principales causas que obligan a miles de hondureños a emprender la ruta.

La cifra representa un incremento significativo en comparación con 2025, cuando el promedio diario era de 108 personas, lo que evidencia un aumento de 23 retornados por día.

Según datos del organismo, entre el 1 de enero y el 25 de mayo de 2026 han retornado a Honduras 19 mil 049 migrantes, un 22 % más que en el mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 15 mil 614 retornos.

En ese sentido, el Conadeh expresó preocupación por esta tendencia y advirtió que la violencia continúa siendo una de las principales causas que obligan a miles de hondureños a abandonar sus comunidades y emprender la ruta migratoria.

Mayoría de retornados son de EEUU

La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes, detalló que del total de migrantes retornados durante los primeros 145 días de 2026, 17 mil 263 procedían de Estados Unidos, 1 mil 704 de México y 82 de Guatemala.

Además, las estadísticas muestran que 15 mil 390 son hombres, 1 mil 791 mujeres, 1 mil 566 niños y 302 niñas.

El 69 % de los retornados tiene entre 21 y 40 años de edad, mientras que también se registran 163 adultos mayores.

Reyes señaló que muchos de los hondureños que están siendo retornados podrían haber migrado originalmente por razones vinculadas a la violencia y ahora enfrentan el temor de regresar a sus comunidades de origen.

Añadió que, en numerosos casos, las familias abandonan sus hogares tras la muerte violenta de un pariente o por amenazas de estructuras criminales que ponen en riesgo su seguridad.

Un grupo de hondureños que conforma una de las llamadas caravanas migrantes descansa mientras van dirección a Guatemala, en San Pedro Sula (Honduras). Unas 250 personas salieron desde Honduras en caravana hacia el punto aduanero de Corinto, fronterizo con Guatemala, con la idea de llegar a Estados Unidos, adelantándose a la movilización que se ha venido anunciando en redes sociales. I EFE

Amenazas y extorsión

Explicó que muchas familias comienzan enfrentando situaciones de desplazamiento forzado interno debido a amenazas, extorsiones o hechos violentos.

Indicó que ante la falta de mecanismos efectivos de protección optan por salir del país para salvaguardar sus vidas.

El Conadeh insistió en que la migración y el desplazamiento forzado sólo podrán reducirse mediante políticas públicas orientadas a mejorar la seguridad, la educación, la salud y las oportunidades de empleo.

Asimismo, reiteró su compromiso de continuar monitoreando y acompañando a las personas migrantes retornadas, especialmente a aquellas que requieren protección por encontrarse en situación de riesgo. IR