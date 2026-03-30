Un promedio de 129 migrantes son deportados diariamente a Honduras

Tegucigalpa – En los primeros 88 días del 2026, un total de 10 mil 071 personas migrantes hondureñas fueron deportadas al país, un promedio de 129 diarios.

– En el 2025, fueron retornados y deportados al país 42,928 personas migrantes hondureñas, un promedio de 118 diarias.

Según información del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), el 91% de los migrantes deportados este 2026 son procedentes de los Estados Unidos, un 8% de México y otro porcentaje de Guatemala.

En este primer trimestre del año, fueron retornados a Honduras 8 mil 094 hombres, 962 mujeres, 846 niños y 169 niñas.

Honduras experimentó, en los últimos meses, un incremento significativo de personas migrantes retornadas y deportadas, principalmente de los Estados Unidos.

En ese sentido, el Conadeh exhortó a las autoridades hondureñas a poner en práctica políticas públicas que permitan a las personas migrantes retornadas, ser incorporadas en los diferentes proyectos que se implementen en el país.

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Ayuda de carácter permanente

La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes, destacó la importancia que el Estado hondureño implemente políticas públicas que permitan que las personas migrantes retornadas tengan ayuda de carácter permanente y no de forma temporal.

Agregó que las personas migrantes deben ser incorporadas a los proyectos sociales que el gobierno implemente, ya sea a través del bono 10,000, el acceso a una vivienda digna, a trabajo y a su incorporación en la comunidad.

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Salud mental

Indicó que también deben ser atendidos en su salud mental ya que vienen personas con problemas muy fuertes por la separación de su familia y también por las vulneraciones a sus derechos que vivieron en los centros de detención.

Señaló que los migrantes hondureños llegan al país sumergidos en una gran vulnerabilidad porque sus sueños quedaron estancados tras ser detenidos y deportados al país.

Los migrantes hondureños retornan al país sin dinero y sin sus pertenencias, por lo que las autoridades del Conadeh abogan por políticas públicas para apoyar de forma inmediata a los connacionales retornados.

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Beneficios son importantes

Explicó que algunas personas migrantes retornadas se quejaron porque no fueron beneficiadas con el bono, precisamente porque llegaron en vuelos comerciales y al no contar con una constancia o manifiesto extendido por las autoridades de migración no se les entregaba el bono.

Hubo una posición bastante cerrada en el tema, sin tomar en consideración que estas personas también venían retornadas, en una situación de vulnerabilidad y que también necesitaban de esa ayuda, dijo Reyes.

En el 2025, el gobierno anterior, puso en marcha el programa “Hermano, hermana vuelve a casa” con la finalidad de mitigar los efectos adversos del retorno y coadyuvar a su proceso gradual de reintegración.