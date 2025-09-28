Un policía muerto y otro desaparecido en una emboscada en Colón

Tegucigalpa – La Policía Nacional condenó la muerte de un agente policial y la desaparición de otro en una emboscada registrada en la comunidad de Limones en el departamento de Colón.

Según el informe policial, la emboscada se registró en momentos en que cumplían con su deber de proteger a la población en el marco del estado de excepción parcial que fue ampliado el sábado.

Este ataque fue ejecutado por una organización criminal que ha sembrado terror en la zona, dedicada al narcotráfico, la extorsión, los desplazamientos forzados de familias y al despojo violento de tierras y plantaciones de palma africana.

Armados con fusiles de guerra AK-47, los delincuentes atentaron contra los agentes policiales en un acto que constituye una abierta violación a la ley y a la convivencia ciudadana.

Como resultado de este hecho criminal, una agente femenina resultó herida y se encuentra bajo atención médica.

Mientras que un miembro de la 109 Promoción del Instituto Técnico Policial perdió la vida en el cumplimiento de su deber. La Dirección de Bienestar Social mantiene comunicación directa con su familia a fin de brindar el apoyo institucional correspondiente.

Un tercer agente policial se encuentra desaparecido. De confirmarse que fue privado de libertad, la Policía Nacional exige su inmediata liberación y responsabiliza directamente a esta estructura criminal de cualquier daño a su vida e integridad.

Oficiales de alto rango fueron desplazados a la zona y se enviaron unidades de apoyo especial, la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (Cobras) y el respaldo aéreo de las aeronaves Halcón 01 y Halcón 03, ya se encuentran en operaciones de búsqueda, localización y neutralización de los responsables. IR