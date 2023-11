“Un pequeño grupo no puede decidir por el pueblo”: Nasry Asfura

Tegucigalpa – El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, “Papi a la Orden», participó este sábado en la “Marcha por Honduras” convocada por el Bloque de Oposición Ciudadana (BOC) y afirmó que «un pequeño grupo no puede decidir en nombre de todos los hondureños».

Enfatizó que «las decisiones no deben ser tomadas por un pequeño grupo, sino por el pueblo hondureño en su conjunto».

“Aquí no es un partido es Honduras, Honduras, Honduras y el que no entienda eso anda perdido, equivocado, son 128 diputados elegidos por el pueblo, la máxima representación no puede ser suplantada por nueve, por un pequeño grupo”, arguyó.

Destacó la importancia de poner a Honduras por encima de los intereses partidarios, subrayando que en este contexto, «el país es la prioridad».

Asfura instó a los líderes a mantener diálogos elevados y comprometidos, buscando juntos una senda de desarrollo para la nación.

Resaltó «la esencia de la democracia como un proceso de diálogo y discusión para alcanzar lo mejor para Honduras».

En este sentido, hizo un llamado a la responsabilidad y a trabajar por el bienestar del país, reconociendo que «la democracia es el único camino y que la sociedad hondureña espera este compromiso de sus líderes». IR