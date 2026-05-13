Un pediatra acusado en Alemania de 130 casos de abuso sexual de niños

Berlín – La fiscalía de Potsdam (este de Alemania) ha presentado cargos contra un pediatra que está bajo sospecha de haber abusado sexualmente de niños en 130 casos.

La mayor parte de los abusos, ocurridos entre el 1 de diciembre de 2013 y el 5 de mayo de 2025, habrían sido perpetrados en el marco del ejercicio profesional del médico en hospitales en las localidades de Rathenow y Nauen.

El acusado está actualmente en prisión preventiva tras haber sido detenido en noviembre pasado bajo la sospecha de haber abusado de un niño cuya madre había presentado una denuncia.

A partir de esa denuncia la fiscalía empezó a investigar si había habido otras víctimas y, tras analizar material informático incautado, encontró fuertes indicios de que había habido más abusos.

Ahora la Audiencia Provincial de Potsdam deberá decidir cuándo se abre el proceso contra el imputado. JS