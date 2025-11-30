“Un país entero está contigo”, dice candidato a alcalde Juan Diego Zelaya a Cossette López

Tegucigalpa – ¡Firme Cosette!, un país entero está contigo y mañana hablará con fuerza y contundencia, dijo hoy el candidato a alcalde por la capital, Juan Diego Zelaya.
Lo anterior luego que Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) denunciara agresiones por parte del consejero Marlon Ochoa.
A través de su cuenta de red social “X”, la consejera contó que el hecho sucedió a las 5:40 de la tarde por los audios en las que supuestamente se planifica un fraude electoral.
Señaló que el consejero Ochoa está realizando acusaciones difamatorias hacia ella, le pide a la presidenta Ana Paola Hall más tiempo para continuar atacándola y faltarle el respeto.
La versión no ha sido negada por Ochoa, quien en reiteradas ocasiones ha agredido verbalmente a López. PD