“Un país entero está contigo”, dice candidato a alcalde Juan Diego Zelaya a Cossette López

Tegucigalpa – ¡Firme Cosette!, un país entero está contigo y mañana hablará con fuerza y contundencia, dijo hoy el candidato a alcalde por la capital, Juan Diego Zelaya.

Lo anterior luego que Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) denunciara agresiones por parte del consejero Marlon Ochoa.

Firme Cosette!!! Un país entero está contigo y mañana hablará con fuerza y contundencia. #SeVan https://t.co/izYSm7qzIX — Juan Diego Zelaya (@juandiegozelaya) November 30, 2025

A través de su cuenta de red social “X”, la consejera contó que el hecho sucedió a las 5:40 de la tarde por los audios en las que supuestamente se planifica un fraude electoral.

Señaló que el consejero Ochoa está realizando acusaciones difamatorias hacia ella, le pide a la presidenta Ana Paola Hall más tiempo para continuar atacándola y faltarle el respeto.

La versión no ha sido negada por Ochoa, quien en reiteradas ocasiones ha agredido verbalmente a López. PD