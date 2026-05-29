Un paciente con sarampión puede contagiar a 18 personas más, advierte epidemiólogo

Tegucigalpa – El epidemiólogo, Tito Alvarado, advirtió hoy que un paciente con sarampión puede contagiar hasta 18 personas más, por lo que consideró que Honduras con dos casos confirmados está ante una “alerta terrible”.

– El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede causar complicaciones graves.

– Los síntomas por lo general aparecen de 7 a 14 días después de la infección.

La Secretaría de Salud (Sesal), confirmó este jueves el segundo caso importado de sarampión en el territorio hondureño. El diagnóstico se ratificó mediante una prueba de laboratorio de RT-PCR positiva, encendiendo las alertas de prevención epidemiológica en el país.

El epidemiólogo recordó que Honduras erradicó la enfermedad en 1997, pero hoy cuenta con dos casos que podrían provocar una epidemia.

Lo más importante en este momento es que todos adopten la vacuna, aunque ya hayan recibido una dosis cuando eran niños, dijo el experto.

Acotó que lo óptimo es que exista un porcentaje mayor al 95 % de vacunación.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por gotas respiratorias al toser, estornudar o hablar, afectando a personas de todas las edades, pero con un riesgo mayor de complicaciones graves en niños menores de 5 años, adultos mayores no vacunados, mujeres embarazadas y personas inmunocomprometidas.

Los síntomas del sarampión suelen aparecer entre 10 y 14 días después de la exposición al virus. Comienzan con un cuadro similar al resfriado y luego evoluciona a un sarpullido característico.

Algunas personas pueden presentar complicaciones graves, como neumonía (infección de los pulmones) y encefalitis (inflamación del cerebro). Estas personas podrían necesitar hospitalización, y pueden morir. (RO)