Afganistán– Un nuevo terremoto de magnitud 5.2 golpea la zona afectada por el seísmo en Afganistán.

Al menos 1.124 personas murieron y 3.251 resultaron heridas a causa del terremoto de magnitud 6,0 que sacudió la noche del domingo la provincia oriental de Kunar y otras regiones cercanas de Afganistán, informó este martes la Media Luna Roja afgana.

La organización detalló en la red social X que el sismo provocó graves pérdidas humanas y materiales en distritos como Nurgal, Sawkay, Watapur y Manugai, además de áreas de Laghman y Nangarhar.

Según la entidad, «muchas personas siguen atrapadas bajo los escombros» y «las labores de rescate continúan» y más de 8.000 viviendas han sido destruidas. EFE//ir