Un nacimiento de trillizas se registra en el Materno Infantil

Tegucigalpa– Tres hermosas niñas llegaron al mundo el pasado lunes en el Hospital Escuela de Tegucigalpa, confirmaron este miércoles sus autoridades.

De acuerdo con información del centro asistencial, las trillizas se encuentran sanas, sin embargo, nacieron prematuras y con bajo peso, por lo que permanecen internas en el área de cuidados mínimos de la sala de recién nacidos del Materno Infantil.

Su madre, originaria de Intibucá, aunque no ha contado con el apoyo del padre de las bebés, ha recibido la nobleza de personas que, sin conocerla, se han acercado para ofrecerle apoyo e incluso, según la página del sanatorio, las pequeñas hasta encontraron padrinos.

Si las pequeñas responden satisfactoriamente a las evaluaciones médicas, en los próximos días podrían ser dadas de alta para regresar junto a su madre a su casa.

Las personas que tengan la voluntad de apoyar a esta madre intibucana abocarse a la sala de parto del Materno Infantil del Hospital Escuela. IR