Un Mundial en Apps, mejor control parental de Apple y otros clics tecnológicos de América

Bogotá – Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

Las Apps para el Mundial

Para los aficionados al Mundial de fútbol la tecnología se convertirá en la proveedora de información 24/7, donde selecciones de 48 países se disputarán en 104 partidos el trofeo de la FIFA en las sedes de EE.UU., México y Canadá.

Algunas de las Apps que dedicarán sus contenidos de streaming, resultados y datos son WhatsApp, con la denominada Football Center 2026, que reúne noticias, resultados y contenidos relacionados con la competencia para facilitar el seguimiento de los partidos en tiempo real y sin necesidad de salir de la plataforma.

La App oficial de la FIFA encabeza las informaciones mundiales con alertas que pueden ser personalizadas, por selección y región, estadísticas de juego y seguimiento de los mejores futbolistas.

De igual forma, los expertos recomiendan ciertas aplicaciones para seguir los resultados, datos de jugadores, marcadores, el minuto a minuto como 365Scores; Apple Sports; OneFootball, o SofaScore que analiza datos de los partidos en tiempo real.

Apple renueva controles parentales

Apple presentó las funciones de control parental que estarán disponibles en las nuevas versiones de sus sistemas operativos, que incluyen el rediseño de Screen Time (Tiempo de Uso) para facilitar la gestión del tiempo que los menores pasan frente a las pantallas.

También ‘Ask to Browse’ (Solicitar para navegar), donde los tutores podrán bloquear el acceso libre en Safari, tanto en iPhone como en iPad y Mac, obligando al usuario a enviar una solicitud de permiso que el adulto deberá aprobar, y Time Allowances’ (Asignaciones de tiempo), que ofrece recomendaciones basadas en expertos de salud y desarrollo infantil para establecer límites diarios de uso por categorías, como redes sociales o videojuegos.

Sale una IA similar a Mythos

La empresa Anthropic anunció el lanzamiento de Claude Fable 5, un modelo «para uso general» similar a Mythos, que ha demostrado ser muy eficaz en ciberseguridad, el más potente para usuarios de pago y clientes empresariales, con «mejoras significativas” en programación, análisis de datos, investigación y trabajo complejo de conocimiento.

La tecnológica acepta que el modelo «conlleva riesgos» y podría «utilizarse indebidamente para causar daños graves», pero tiene unas «salvaguardas» que implican que las consultas sobre ciertos temas recibirán una respuesta «del siguiente modelo más capaz», Claude Opus 4.8, y «a veces bloquearán solicitudes inofensivas».

Google y SpaceX, acuerdo «en la nube»

La empresa SpaceX anunció un acuerdo con Google por el cual recibirá 920 millones de dólares mensuales, entre octubre de 2026 y junio de 2029, a cambio de capacidad de computación y “servicios en la nube», y a su vez, la empresa de Elon Musk proveerá acceso a unos 110.000 componentes de Nvidia, como procesadores y chips de memoria.

El acuerdo es similar al anunciado en mayo entre la aeroespacial y Anthropic, por el que la creadora del asistente Claude le pagará 1.250 millones al mes hasta 2029 a cambio de capacidad de computación.

Anthropic: La IA creará a su sucesora

Anthropic advirtió que la IA será capaz de crear «su propia sucesora» de manera completamente autónoma en los próximos años y sugirió una «pausa» global en su desarrollo para que la sociedad pueda «seguir el ritmo».

La empresa reveló que la IA cada vez delega más desarrollo a sus propios sistemas de IA y, a medida que aumenta la capacidad de computación, se acerca la posibilidad de la «automejora recursiva», un recurso que «no es inevitable» y sería beneficioso para la ciencia y la salud, pero también incrementaría los riesgos de que “los humanos pierdan el control de los sistemas».

La IA pide regulación genética en EEUU

Los principales ejecutivos de la IA y un destacado grupo de expertos en seguridad nacional y ciencia unieron sus voces en una carta al Congreso de EE.UU. para que protejan al país contra las amenazas biológicas potenciadas por esta tecnología, mediante la fiscalización obligatoria de los pedidos de material genético sintético.

Sam Altman, al mando de OpenAI; Dario Amodei, líder de Anthropic, y Demis Hassabis, director de Google DeepMind, entre otros, solicitaron formalmente a los legisladores que impongan por ley salvaguardas estrictas a las empresas que comercializan ADN y ARN sintéticos, componentes esenciales para el desarrollo de vacunas y avances biotecnológicos.

Apple renueva su IA y critica avances «sin sentido»

Apple presentó su nueva Apple Intelligence, una profunda reestructuración de su sistema de IA desarrollado en colaboración con Google, al tiempo que criticó a sus competidores por priorizar la tecnología por encima de las necesidades reales de los usuarios.

«Algunos parecen avanzar a toda prisa, persiguiendo la IA por el simple hecho de hacerlo, sin tener realmente en cuenta a las personas», dijo el vicepresidente de ingeniería de software, Craig Federighi, y agregó que la misión de Apple es «convertir el potencial de la tecnología avanzada en productos útiles e intuitivos para todos», sin olvidarse de la privacidad de los usuarios. JS