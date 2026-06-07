Un Mundial de padres a hijos

Madrid- Entre los alicientes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que comienza el 11 de junio estará volver a recitar en las alineaciones apellidos legendarios que firmaron páginas de éxito en distintas ediciones del campeonato del mundo, aunque esta vez el protagonismo recaerá en sus hijos.

Una situación que sucede a la que se dio en anteriores Mundiales encarnada por estirpes como la de los italianos Maldini (Cesare y Paolo), los españoles Sanchís (Manuel y Manolo), los franceses Djorkaeff (Jean y Youri), los uruguayos Forlán (Pablo y Diego) o los daneses Schmeichel (Peter y Kasper).

En el primer Mundial que se celebra en tres países, estos son los jugadores que recogerán el testigo de sus padres:

Erling Haaland

El delantero del Manchester City será la principal atracción de Noruega en su regreso a un campeonato del mundo después de 28 años de ausencia. La última ocasión fue en 1998, cuando el ‘Androide’ aún no había nacido.

Con el ariete, de 25 años, la selección nórdica ha sido una de las que mejores estadísticas ha acumulado para conseguir billete, con pleno de victorias -ocho- en la fase de clasificación, en las que anotó dieciséis tantos.

Haaland tomará el testigo de su padre, Alf-Inge, con la coincidencia de que lo hará también en Estados Unidos, en la que fue la segunda participación de Noruega en un Mundial.

El futbolista del City no será el único caso familiar en Noruega. Con él estará Kristian Thorstvedt, centrocampista del Sassuolo italiano de 27 años y pieza también relevante en el esquema de la selección nórdica.

Seguirá los pasos de su padre, Erik, otro que disputó el Mundial de Estados Unidos de 1994, en su caso, como portero titular.

Marcus Thuram

En el caso del ariete francés Marcus Thuram, de 28 años y que milita en el Inter de Milán, será su segundo Mundial después del de Catar, donde disputó cinco encuentros.

Aún no ha alcanzado las cifras de su padre, Lilian, que participó en tres ediciones (1998, 2002 y 2006), con el título logrado en Francia en su debut, en las que jugó dieciséis partidos y metió dos goles.

Giuliano Simeone

Después de dos temporadas consolidado en el Atlético de Madrid, el menor de los hijos del ‘Cholo’ Diego Pablo Simeone se enfundará la albiceleste en un Mundial, con la que ha sido once veces internacional.

Lejos tiene también las cifras de su padre y entrenador en el club madrileño, que estuvo presente en tres citas mundialistas (1994, 1998 y 2002), con once partidos a sus espaldas.

Justin Kluivert

El delantero del Bournemouth inglés, de 27 años, hará su puesto de largo con Países Bajos en la máxima competición de selecciones después de quedarse fuera de la anterior.

Debutó en 2018 con la selección naranja y desde entonces ha vestido la camiseta nacional en once ocasiones, sin estrenarse aún como goleador.

Su padre, Patrick, participó en un Mundial, en 1998, donde los neerlandeses fueron cuartos tras caer en semifinales ante Brasil en penaltis.

Luca Zidane

La presencia de Luca Zidane, portero del Granada, de la Segunda División española, tendrá la particularidad de que no representará a la misma selección con la que participó su padre, Zinedine.

Lo hará con Argelia, mientras que su progenitor, con ascendencia del país magrebí, lo hizo con Francia en tres ocasiones, 1998, 2002 y 2006, siendo un actor clave en el primer título de la tricolor.

El segundo de los cuatro hijos de la leyenda francesa y del Real Madrid, de 28 años, llegó a jugar con las categorías inferiores de la ‘bleu’, pero optó finalmente por representar a Argelia, con la que debutó en octubre de 2025 y en la que se ha ganado la titularidad.

Giovanni Reyna ‘Gio’

De raíces portuguesas y argentinas y nacido en Inglaterra, representará a Estados Unidos en casa en su segunda experiencia mundialista tras la de hace cuatro años.

Reyna, de 23 años, milita en el Borussia Mönchengladbach alemán y, aunque pudo haber elegido otra selección por su variado origen, optó por emular a su padre, Claudio, quien fue capitán del combinado estadounidense, con el que vivió cuatro Mundiales, aunque el de 1994 no llegó a jugar por lesión.

27 padres e hijos desde el Mundial de 1930

La FIFA tiene contabilizados 27 casos de padres e hijos que han disputado el torneo.

La primera referencia la protagonizaron Luis ‘Pichojos’ Pérez, que tomó parte en la edición inaugural en Uruguay, y su hijo Mario, que le sucedió en México en 1970. Ambos jugando para el combinado de México.

Como con los Zidane, hay tres precedentes de un progenitor que jugó con una selección y su descendiente con otra.

El primero fue el de Martí Vantolrà, quien vistió la camiseta de España en 1934, y su descendiente, José, la de México en 1970.

Los otros dos tienen en común que los padres, Jan Kozak y Vladimir Weiss, jugaron con Checoslovaquia en 1982 y 1990, respectivamente, mientras que sus hijos homónimos representaron en 2010 a Eslovaquia, país escindido de la República Checa tras la caída del telón de acero. EFE (AD)