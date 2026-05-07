Un muerto y varios heridos tras colapso de puente hamaca en Ocotepeque

Tegucigalpa – Una persona del sexo masculino murió la tarde de este miércoles y varias resultaron heridas tras el colapso de un puente hamaca en el departamento de Ocotepeque, occidente de Honduras.
El hecho sucedió en San Francisco del Valle, Ocotepeque.
De acuerdo a reportes de prensa, un vehículo con varios ocupantes iba cruzando el puente de hamaca cuando se desplomó.
Las personas heridas fueron trasladadas a un centro asistencial, se conoció.
La persona que perdió la vida fue identificada como Miguel Pineda de oficio comerciante y ganadero.
El hoy occiso viajaba en vehículo “pickup» (camioneta) con cuatro acompañantes y justo cuando se encontraba en medio del trayecto del puente hamaca la estructura colapsó.
Los heridos fueron trasladados al Hospital Básico de San Marcos, Ocotepeque ubicado a unos 40 minutos del lugar del suceso. (RO)