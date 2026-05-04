Chofer y ayudante de bus mueren en asalto en Las Lajas, Comayagua

Comayagua – Un violento asalto a una unidad de transporte dejó como saldo dos personas muertas y varios heridos en la aldea de Cacaguapa en el municipio de Las Lajas, departamento de Comayagua, zona central de Honduras.

La persona perdió la vida en el lugar, mientras que la segunda víctima perdió la vida al momento de trasladarlo al Hospital Santa Teresa de la ciudad de Comayagua, y su cuerpo ya se encuentra en la morgue judicial.

Asimismo, los heridos fueron trasladados de emergencia al principal centro asistencial de Comayagua para recibir atención médica.

Las víctimas son el chofer y el ayudante del bus, aunque no han sido identificados.

De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió después del mediodía en una unidad de transporte que cubre la ruta entre los municipios de Las Lajas y Comayagua.

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Testigos relataron que varios sujetos armados abordaron el bus y, al intentar despojar a los pasajeros de sus pertenencias, abrieron fuego dentro del vehículo.

Hasta el momento las autoridades no han brindado detalles sobre la identidad de la víctima ni de los responsables. AD