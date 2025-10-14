Un muerto y un detenido deja enfrentamiento con la policía en Ciudad España

Tegucigalpa – Una persona sin vida y otra detenida dejó un enfrentamiento con la Policía Nacional en Ciudad España en el Valle de Amarateca, Francisco Morazán.

Supuestos criminales residentes en la Colonia Ciudad España y La Betania se enfrentaron con la Policía Nacional este martes.

El intercambio de balas dejó a un supuesto criminal muerto y a otro detenido.

De parte de la Policía Nacional no se reportan bajas, ni detenidos, se conoció.

Con base en lo anterior se desplegó un mega operativo en ese sector en busca de más actores de este hecho violento.

Cabe señalar que esta zona es considerada “caliente”, es decir de alto riesgo por el nivel de malvivientes identificados en el sector.

La Policía Nacional desarrolló una operación candado y bloqueo de todos los accesos de dicha colonia. También se pidió a los residentes no salir de sus casas si no es necesario. PD