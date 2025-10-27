Un muerto y tres heridos en tiroteo en La Entrada, Copán

Tegucigalpa – Una persona perdió la vida y otras tres resultaron heridas en un tiroteo registrado en un negocio en La Entrada, Copán, occidente de Honduras.

La víctima fue identificada como Darwin Edgardo Andino Perdomo.

Mientras que las otras tres personas que resultaron heridas entre ellas el dueño del negocio su estado es reservado, según se informó.

Datos preliminares indican que sujetos fuertemente armados llegaron al lugar y dispararon contra las personas que se encontraban dentro del establecimiento.

Hasta el momento se desconoce quienes cometieron el atentado criminal.

Agentes policiales se apersonaron a la escena del crimen para iniciar con las investigaciones.

Personal de Medicina Forense se apersonaron al lugar para realizar el levantamiento del cadáver. IR